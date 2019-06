Nuove idee | gioco e mentalità | la metamorfosi dell’Italia targata Mancini! I disastri di

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un anno dopo idella gestione Ventura, l’Italia torna a vincere e convincere. L’arrivo di Roberto Mancini ha dato una scossa a tutto l’ambiente, facendo tornare entusiasmo attorno ad una Nazionale che aveva fatto calare l’interesse dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Ora gli stadi si riempiono, la gente è davanti alla tv quando gioca l’Italia, c’è voglia di azzurro. C’è da dire che il girone per arrivare ad Euro 2020 non è impossibile, ma bisogna anche sottolineare che non era facile ripartire dalle macerie da cui eravamo sommersi. L’ostacolo più duro che abbiamo trovato sul nostro cammino è stata la Bosnia di Pjanic e Dzeko. Un’avversaria tosta, che ci ha dato filo da torcere, facendoci giocare male per 45′, cosa che ultimamente non eravamo più abituati a vedere. Nella ripresa sono usciti fuori la ...

