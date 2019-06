Noemi è tornata a casa Il racconto del suo primo giorno tra bambole e sorrisi

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019)è finalmente. Dopo quarantotto giorni passati all’ospedale Santobono, la bambina di quattro anni ferita il 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è rinella sua stanzetta. “Non so se sono più stanca o più felice, finalmente siamo acon, mia figlia è rinata”, sostiene un’emozionata Tania Esposito, la mamma della piccola. Ne ricostruisce la prima giornata “Il Mattino”.Non ha perso tempo la giovanee, incurante del busto che dovrà portare per un mese, ha subito iniziato a giocare con i doni che le sono arrivati mentre era in ospedale:Mamma è papà le hanno montato il “castello” delle Lol, le bamboline che un amico di famiglia le aveva fatto avere ilstesso in cui era uscita dal coma, e lei, adesso, passa da un gioco all’altro, ...

