NBA – Taylor Jenkins è il nuovo coach dei Grizzlies | sostituirà J B Bickerstaff

(Di mercoledì 12 giugno 2019) I Memphishanno scelto il loroallenatore:JenkinJ.B.licenziato lo scorso aprile In NBA era rimasta solo una panchina senza padrone, ma adesso anche l’ultimo posto vuoto è stato occupato. Dopo il licenziamento di J.B.avvenuto lo scorso aprile, i Memphishanno scelto di affidare il ruolo di headche in stagione ha ricoperto il ruolo di assistente di Mike Budenholzer sulla panchina dei Milwaukee Bucks. Zach Keiman, capo delle basketball operation dei, ha speso parole d’elogio per il: “ha un pedigree eccellente da allenatore e a lui affidiamo con fiducia il compito di sviluppare i nostri giovani oltre alla costruzione di una mentalità positiva e proiettata al futuro”.L'articolo NBA –è ildeiJ.B. ...

