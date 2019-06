scuolainforma

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Cosa c’è dasulla(indennità di)? La scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche dei precari della scuola è prossima, e molti di loro usufruiranno della. Chi può accedervi? Quando va presentata la? Chi può accedere alla NASplPuò accedere allachi ha perso involontariamente il lavoro (quindi non si è licenziato) e si trova in condizione di. I requisiti da soddisfare sono: avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono ladi accesso all’indennità; avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la; presentare dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL) firmare il patto per la ricerca ...

scuolainforma : #Naspi, domanda di #disoccupazione 2019: tutto quello che c'è da sapere - FLCCGILCampania : PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI PER IL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA. - FLCCGILCampania : PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI PER IL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA.… -