Napoli | la moglie del tabaccaio picchiato | «Mio marito ridotto in fin di vita | il

Disperata la moglie del commerciante morto a Napoli : "L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato" : É Disperata Grazia Ragozzino, moglie del commerciante Rosario Padolino, 66 anni, morto oggi a Napoli dopo essere stato colpito da pezzi di cornicione in Via Duomo. Lo scrive su facebook dove scrive: “L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato”.“Non ci credo, sono Disperata” afferma tra le tante manifestazioni di solidarietà e affetto degli amici increduli. Padolino, conosciuto ...

I segreti di Sarri : “mi intristiscono i giovani allenatori. Tradire Napoli andando alla Juve? Se tua moglie ti lascia…” : L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa League alla guida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizio Sarri adesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di più alla panchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano ...

Napoli choc - ladri in casa Sepe : la denuncia sui social della moglie : Ore agitate per Luigi Sepe e il resto della famiglia. La casa napoletana del portiere ancora di proprietà del club azzurro è stata infatti svaligiata questa notte nel più...

Napoli - domiciliari negati : muore il cieco 72enne - l'ira della moglie : Se ne è andato in silenzio, in un letto d?ospedale, piantonato dagli uomini della Penitenziaria. Giorgio Mancinelli è morto senza riuscire a far più ritorno a...

FOTO – Napoli-Veretout - l’indizio social della moglie : a chi ha messo like la bellissima wag : Napoli-Veretout, l’indizio social della moglie: Napoli-Veretout, l’ indizio social della moglie. Dimmi chi segui e ti dirò dove andrai. Un motto che si addice perfettamente all’ era moderna, con i social network che sembrano sempre più un libro aperto per ciò che concerne i sentimenti e gli umori di calciatori, vip e personaggi dello spettacolo in generale, che sempre più mostrano idee e progetti futuri dai propri profili ...

Calciomercato Napoli - indizio social della moglie : Lozano in azzurro? [FOTO] : Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano: Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano. Dopo la visita in Città, la consorte del messicano segue anche il club azzurro su Instagram. Certo non un dettaglio di rilevanza assoluta, ma se due indizi fanno una prova… La trattativa, stando a quanto si apprende, si sarebbe arenata dopo che il Psv avrebbe alzato il prezzo, passando dalla richiesta di 40 ...

CALCIOMERCATO Napoli - Alvino : 'Papà e moglie di Lozano in città nei giorni scorsi' : Quello di Lozano del Psv continua ad essere un nome molto caldo per il CALCIOMERCATO del NAPOLI . L'attaccante messicano viene ormai accostato con insistenza al club partenopeo da mesi. Nelle ultime ...

Mercato Napoli - la moglie di Trippier è in città : indizio di mercato : mercato Napoli, la moglie di Trippier è in città: i dettagli Secondo quanto riferisce SKY Sport per le vie della città spunta un possibile indizio di mercato: nei giorni dell’incontro tra Aurelio de Laurentiis e Mino Raiola per discutere il futuro di Lorenzo Insigne, è stata avvistata Charlotte Trippier, moglie del terzino del Tottenham classe 1990, che piace davvero molto alla dirigenza partenopea. Ne ha parlato anche Ancelotti in ...