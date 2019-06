Nanni Moretti | il dietro le quinte del nuovo film | Margherita Buy in lacrime ripete la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ildi, Tre piani, uscirà nel 2020. Ma l’attore e regista romano ha anticipato tre divertenti spezzoni dilepubblicandoli sul profilo Instagram di Sacher. Nel primo,Buy, nei panni della vedova Dora,una scena in cui piange e recita insieme a, che intanto le dà consigli su come realizzare al meglio la parte: “Vai così e sei perfetta”. Nel cast anche Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Adriano Giannini. Tre piani è tratto dall’omonimo libro dello scrittore israeliano Nevo Eshkol. L'articolo, illedelBuy inla scena 3 volte. Lui: “Tra 2 minuti vai a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

