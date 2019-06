Motori – Nuova BMW Serie3 Touring | ecco le prime immagini GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Bmw, ledella bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la suaBerlina, ma ancora non ha presentato la versione, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse leche ritraevano, come di prassi, ladurante i test, camuffata da una livrea mimetica bianca e nera con appositi accorgimenti sul posteriore per nascondere la linea reale della vettura che da li a breve sarebbe arrivata sul mercato. Oggi compaiono le, che sembrerebbero ufficiali, della BMW. Le foto in questione sono state pubblicate da un tedesco sul più famoso dei forum di appassionati dell’Elica Bavarese. A quanto pare la ...

