MotoGp – Petrucci rilassato dopo la vittoria al Mugello | “sono più leggero | adesso

Danilo Petrucci MotoGp - Mondiale 2019 : “La gara del Mugello mi ha fatto capire che posso essere davvero un vincente” : Dopo una lunga attesa contraddistinta da 123 gare disputate, alla 124esima è arrivata la prima vittoria nella carriera di Danilo Petrucci in MotoGP e, come se non bastasse, proprio sul circuito di casa, lo splendido Mugello. Una domenica che rimarrà nella mente del pilota ternano per tutta la vita e che, inoltre, potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta per la sua carriera. Un mix di emozioni incredibile per il classe 1990 che è ...

MotoGp - il piano diabolico di Petrucci e Dovizioso : in Ducati nasce l’alleanza anti-Marquez : Presenti entrambi a Misano per la tappa del campionato DTM, Dovizioso e Petrucci sono tornati a parlare del Gp del Mugello vinto dal ternano La vittoria ottenuta al Mugello, la prima in carriera, è ancora ben impressa nella mente di Danilo Petrucci e ci resterà per molto tempo. Il ternano è riuscito a beffare sia Marc Marquez che il compagno di squadra Dovizioso, salendo sul gradino più alto del podio nella gara più attesa della ...

MotoGp - splendido regalo al Mugello per Dovizioso e Petrucci : consegnate ai piloti due Ducati MIG-RR : In occasione del week-end del Mugello, i due piloti Ducati hanno ricevuto una E-MTB ciascuno per godersele nel tempo libero Il Gran Premio d’Italia al Mugello è stata l’occasione per consegnare ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci due nuovissime Ducati MIG-RR. I due piloti ufficiali del team Mission Winnow Ducati avranno a disposizone le E-MTB per completare il loro allenamento e godersi il tempo libero. La Ducati MIG-RR è una E-MTB da ...

MotoGp - Marquez prova a mettere zizzania in casa Ducati : “Petrucci è più veloce di Dovizioso…” : Il pilota della Honda ha parlato della situazione che si respira in casa Ducati, provando a mettere zizzania tra Petrucci e Dovizioso Momento positivo per Marc Marquez, il campione del mondo in carica guida la classifica mondiale piloti, precedendo Dovizioso e Rins rispettivamente di 12 e 27 punti. Alessandro La Rocca/LaPresse Un gap tranquillizzante da cui però lo spagnolo non si fa tentare, preferendo rimanere con i piedi per terra e ...

MotoGp - Dall’Igna e quel consiglio a Danilo Petrucci : “ecco cosa deve fare per meritarsi il rinnovo” : Il General Manager della Ducati ha parlato del futuro di Petrucci, dandogli un consiglio su cosa fare per guadagnarsi il rinnovo La vittoria del Mugello ha tolto un peso a Danilo Petrucci, che lotta non solo per portare la Ducati in alto ma anche per tenersela stretta nella prossima stagione. Alessandro La Rocca /LaPresse Il contratto del ternano scadrà alla fine di quest’anno, dunque ogni gara risulta essere fondamentale per ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “La Ducati crede in Danilo Petrucci - Jorge Lorenzo? Un uomo solo” : E qui la festa? Non ci sarebbe neanche il caso di chiederlo dopo il primo e terzo posto del GP d’Italia 2019 della Ducati, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello Danilo Petrucci si è potuto fregiare del primo successo nella classe regina, rispondendo in pista alle tante critiche nei suoi confronti relativamente al proprio ruolo in sella alla GP19. Il pilota umbro ha risposto presente e forse la squadra di Borgo ...

MotoGp – La vittoria al Mugello è realtà - Petrucci euforico : “ho rivisto la gara ieri sera! Marquez? Se mi avesse attaccato…” : Danilo Petrucci adesso finalmente ci crede: le parole del ternano della Ducati dopo la vittoria al Mugello “E’ stato emozionante. L’ho rivista ieri sera ed è stato molto emozionante anche rivedere la gara. Sapevo che alla fine erano Marquez e Dovizioso con cui me la sarei dovuta giocare. Mi hanno lasciato quel piccolo spazietto, mi ci sono infilato e l’ultimo giro mi sono detto ‘devo solo farlo ...

MotoGp - la vittoria al Mugello potrebbe non bastare : Domenicali mette in dubbio il rinnovo di Petrucci : Il CEO della Ducati ha parlato dopo il successo di Petrucci al Mugello, gettando ombre sulla sua eventuale riconferma La prima vittoria in carriera in MotoGp, peraltro ottenuta su una pista iconica come il Mugello, potrebbe non bastare a Danilo Petrucci per ottenere il rinnovo con la Ducati. Alessandro La Rocca/LaPresse Il contratto del ternano scade al termine di questa stagione, ma le parti non si sono ancora messe ad un tavolo per ...

MotoGp - GP Italia 2019 : vittoria agrodolce per la Ducati. Petrucci in trionfo - ma Dovizioso perde altri punti da Marquez : La Ducati vince il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP e completa il proprio tris al Mugello. Sulla pista toscana, infatti, la scuderia di Borgo Panigale vince da tre anni di fila e, aspetto davvero particolare, lo ha fatto con tre piloti differenti. Il primo è stato Andrea Dovizioso nel 2017, quindi Jorge Lorenzo un anno fa, prima del trionfo di Danilo Petrucci di oggi. Il pilota ternano ha, con pieno merito, centrato il primo successo ...

MotoGp - Domenicali e Dall’Igna in coro : “Petrucci è stato strepitoso - ha fatto una gara meravigliosa” : Il CEO e il General Manager della Ducati hanno esaltato il lavoro di Danilo Petrucci, riuscito a vincere la sua prima gara in MotoGp proprio al Mugello Terza vittoria consecutiva per la Ducati al Mugello, la prima in carriera in MotoGp per Danilo Petrucci, riuscito a rompere il ghiaccio proprio nel Gran Premio d’Italia davanti ai propri tifosi. Alessandro La Rocca/LaPresse Partito dalla prima fila in terza posizione, Petrucci si è ...

MotoGp - Valentino Rossi schietto : “Petrucci stava per far piangere anche me. Se rimpiango la Ducati? Vi dico che…” : Il pilota della Yamaha ha commentato il Gran Premio d’Italia, che lo ha visto uscire di scena verso metà gara per colpa di una scivolata Giornata da dimenticare per Valentino Rossi, che ha chiuso in maniera pessima un week-end cominciato malissimo. Il diciottesimo posto ottenuto in qualifica non ha di certo aiutato il Dottore nel Gp del Mugello, considerando prima il contatto con Mir e poi la scivolata, che ha messo fine anzitempo ...

VIDEO GP Italia MotoGp 2019 - highlights e sintesi : Petrucci vince al Mugello - Dovizioso terzo - Valentino Rossi cade : Danilo Petrucci ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Ducati si è imposto al termine di una gara spettacolare e davvero molto avvincente, il ternano ha conquistato il primo successo in carriera e ha festeggiato di fronte al caloroso pubblico del Mugello. Marc Marquez ha concluso in seconda posizione e ha guadagnato quattro punti importanti in classifica generale su Andrea Dovizioso che si è ...

MotoGp – Petrucci da applausi al Mugello - dopo la vittoria il pensiero va a Dovizioso : “metà è sua! Mi dispiace” : Danilo Petrucci, la risposta alle critiche con la vittoria speciale di oggi al Mugello ed il dispiacere per l’entrata in curva su Dovizioso Una prima vittoria speciale per Danilo Petrucci: il ternano ha trionfato oggi al Mugello, davanti al suo pubblico, con la Ducati ufficiale. Costanza e impegno hanno premiato Petrucci, che al Gp d’Italia si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Una gioia incontenibile, che ...

MotoGp Mugello - Petrucci vince per la prima volta davanti a Marquez e Dovizioso. Rossi fuori : Il Mugello giallo, uniforme e speranzoso, si scolora definitivamente all’ottavo giro. E’ il momento in cui Valentino Rossi, eterno uomo delle rimonte, cade e si ritira. Il dottore, dopo un weekend da ritiro, parte 18° e questa volta non ha le forze per recuperare. prima passa un altrettanto sbiadito Jorge Lorenzo, si porta 15°, poi sbaglia ed esce di pista. Rientra 22°, si rimette in corsa, ma il secondo errore gli costa la gara: ...