MotoGp – Ospiti d’eccezione al Ranch di Tavullia | due grandi campioni delle quattro ruote

(Di mercoledì 12 giugno 2019)aldidi Valentino Rossi: Berger e Ogier dal Dottore Valentino Rossi si è lasciato alle spalle ormai la delusione del Gp d’Italia: dopo la caduta al Mugello ed un weekend complicato, il Dottore è pronto a far nuovamente bene in pista, questa volta al Montmelò, per il Gp di Catalunya. In attesa di scendere in pista e tornare in sella sulla sua Yamaha, Valentino Rossi ha trascorso un’appassionante giornata al suodicon dued’eccezione: il Dottore ha ospitato Berger, ex pilota di Formula 1 e Sebastien Ogier, pilota del Mondiale di Rally. “Piedi pesanti al! E’ stato un grande piacere avere Gerhard Berger e Sebastien Ogier con noi al Motoper seguire il nostro allenamento e parlare di Racing Cars“, ha scritto Valentino Rossi sui social a corredo di una gallery di ...

