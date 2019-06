MotoGp – Grande festa al Gp di Catalunya | a Barcellona si celebrano 70 anni di storia | Gp

Yamaha R125 2019 : la piccola si veste da grande grazie al DNA MotoGp [GALLERY] : Una Yamaha YZF-R125 in edizione esclusiva che riflette perfettamente l’eredità racing attraverso la livrea Monster Energy Yamaha, ispirata alla MotoGP e molto vicina al look delle YZR-M1 La nuova Yamaha YZF-R125 arriva nel gennaio 2019 ed è già la supersportiva 125 più innovativa mai creata da Yamaha. YZF-R125 è fatta della stessa sostanza di R-World, ha il DNA racing e nasce da tutta l’esperienza guadagnata dai team racing ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «A Le Mans abbiamo una grande chance» : ROMA - Il terzo posto di Jerez è stato il suo miglior risultato stagionale, centrato su un circuito dove la Yamaha di solito soffre. Maverick Viñales è evidentemente soddisfatto del risultato ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Marquez favorito - Dovizioso ci crede. Valentino Rossi cerca la grande rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente accesa e vibrante, aperta a ogni risultato come hanno suggerito le qualifiche e le varie prove disputate nell’arco del weekend: il campionato sbarca in Europa e si incomincia a fare tremendamente sul serio, la lotta per il titolo iridato si è infiammata e ci sarà grande battaglia ...

MotoGp - novità in arrivo in casa Yamaha : le parole di Meregalli nascondono una grande sorpresa : Interrogato sul prossimo week-end di Jerez, Meregalli ha rivelato in anteprima una novità che comparirà sulla M1 di Rossi e Viñales novità in arrivo per la Yamaha in vista del week-end di Jerez, le M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales disporranno probabilmente già dalle FP1 del cucchiaio in stile Ducati. AFP/LaPresse A rivelarlo è Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “questa pista è un banco di prova per verificare ...

MotoGp - Autogrill diventa partner ufficiale della Ducati : grande soddisfazione per il CEO Domenicali : Il logo dell’azienda che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia comparirà sulla livrea della Ducati e sull’abbigliamento di piloti e team Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 30 paesi nel mondo, diventa partner ufficiale di Ducati nel Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse L’accordo tra lo storico brand italiano e la casa motociclistica bolognese ...

MotoGp - Schwantz : «Marquez è il grande favorito per il titolo» : ROMA - Marc Marquez ha il mondiale in pugno, ma allo stesso tempo è la più grande minaccia per il suo ottavo trionfo. È quanto sostiene Kevin Schwantz, ex pilota e campione del mondo in classe 500 nel 1993. Secondo lo statunitense, che ha assistito alla gara di Austin dove Marquez è caduto mentre era al comando, ' Marc è veloce e ha dimostrato che può vincere il mondiale. Ha ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la costanza di rendimento il segreto di Valentino Rossi. Ora serve tornare a vincere per coltivare il grande sogno : Se ad inizio stagione qualcuno avesse detto a Valentino Rossi che, sbarcando a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto appuntamento del campionato, sarebbe stato secondo in classifica con 3 punti dal leader e, contemporaneamente, con sei lunghezze su Marc Marquez, avrebbe apposto le proverbiali mille firme. Invece, è tutto vero. Il “Dottore” è reduce da due secondi posti tra Argentina e Texas e, cosa più ...