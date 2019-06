Mosca | pugno duro su marcia per libertà stampa Oltre 400 fermi | anche Navalny passerà

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il blogger di opposizione russa Alekseyla notte in commissariato. Ma non sarà il solo. Sono ben400 i fermati durante l'odiernaa sostegno del reporter di Medusa Ivan Golunov e contro la fabbricazione di casi criminali su giornalisti scomodi, secondo OVD-Info. E ci sono molti giornalisti tra i detenuti, che vestivano la maglia con quello slogan che è diventato ormai l'inno di questa strana vicenda: "Io/noi siamo Ivan Golunov", in riferimento al reporter arrestato e poi rilasciato, dopo che a sorpresa sono cadute le accuse nei suoi confronti di spaccio di droga su larga scala.Laè iniziata proprio mentre Vladimir Putin cominciava a parlare al Cremlino, alla consegna dei premi di Stato. Le persone non hanno cercato di sfidare in alcun modo le forze dell'ordine, se non per il fatto di essere lì benchè il municipio dinon avesse concesso il ...

Ilconservator : Il pugno duro di Putin. Visto su @euronewsit : Mosca: più di 400 fermi alla marcia non autorizzata per il giornalis… -