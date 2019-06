Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Colpo di scena nel procedimento giudiziario sulladi. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Andrea Landolfi ha mentito nella ricostruzione di ciò che è accaduto in casa di sua nonna a Ronciglione, in provincia di Viterbo, la notte tra il 3 e il 4 febbraio. Mentre la sua fidanzata lottava tra la vita e la, il trentenne romano aveva parlato di un incidente: la ragazza erainsieme a lui dalle scale che, dalle camere da letto, conducono al salotto dell’abitazione, riportando gravi ferite. Ma, secondo i giudici, il giovane ha mentito per coprire le proprie responsabilità: come spiegano nelle motivazioni della loro decisione, è stato lui ad uccidere la 26enne. Quindi sono state accolte in pieno le richieste del pubblico ministero Franco Pacifici: ora Landolfi dovrebbe essere arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato ed anche omissione di ...

AndreaMarcolong : Quel poco che so del greco, lo devo a Maria Grazia Ciani, che nel silenzio è sempre la mentore dei miei libri -stor… - calabrianewsit : Svolta nella morte di Maria Sestina Arcuri, per il Riesame è stato il fidanzato ad ucciderla -… - vincecamaggio : Morte Maria Sestina Arcuri, svolta nel caso: nessuna caduta, fu il fidanzato ad ucciderla -