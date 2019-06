optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il ban USA pesa come un macigno su, divenuta una figura cruciale nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Come riportato da 'Central', il gigante delle telecomunicazioni cinesi ha subito, come sappiamo, forti restrizioni dagli USA, tant'è che il capo dell'USA-CinaGroup ha definito il tutto come un 'omicidio' a danno dida parte dell'amministrazione di. Il produttore cinese si è perfino visto costretto a cancellare il nuovo lancio di laptop per via delle limitazioni impostegli dall'America. Craig Allen, presidente del consiglio imprenditoriale USA-Cina (rappresentante di circa 200 società americane che intrattengono rapporti commerciali con il Sol Levante) ha affermato essere intenzione diporre fine completamente alla società.Ecco le dichiarazioni di Allen, a nostro avviso inequivocabili:"If we want to keep it out of our network, ...

OptiMagazine : Morte #Huawei per mano di Trump: le opinioni dell'US-China Business Chief -