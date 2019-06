Morta Valeria Valeri | regina del palco

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Redazione Da «Gianburrasca» in tv alle opere teatrali con Garrani e Paolo Ferrari Veradelscenico,si è spenta a Roma a 97 anni. L'attrice fin dall'età di 20 anni aveva lavorato nei teatri italiani affermandosi come una delle presenze storiche suiscenici del dopoguerra. La sua ultima apparizione in Love letters l'ha vista in scena fino al 2016.era nota anche al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla fiction di Raiuno, Un medico in famiglia., al secoloTulli, inizia a lavorare nel 1950 con Gino Cervi e Andreina Pagnani in testi contemporanei, ma anche nei classici shakespeariani. Cinque anni dopo, entrata nella Compagnia del Teatro Stabile di Genova, si dedica ad autori come Dostoevskij, Checov, Giraudoux, fino al 1958, quando la sua carriera ha una svolta decisiva con l'ingresso nella ...

repubblica : È morta Valeria Valeri, una vita sul palcoscenico. Poi la tv con Gian Burrasca e 'Un medico in famiglia' - SkyTG24 : Addio a Valeria Valeri, l'attrice è morta a 97 anni - repubblica : È morta Valeria Valeri, una vita sul palcoscenico. Poi la tv con Gian Burrasca e 'Un medico in famiglia' [news aggi… -