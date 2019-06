Morta la mezzofondista Gabe Grunewald | la storia della sua lunga lotta contro il cancro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Gabriele “che ha avuto il supporto di migliaia di follower sui social media per la sua perseveranza nel gareggiare mentre affrontava un raro tumore metastatico, èieri a Minneapolis, città in cui viveva. Aveva solo 32 anni. La causamorte sono state le complicazioni del tumore, ha detto il marito Justin, che ha confermato la mortegiovane stella dell’atletica. Nella confusione delle atlete professioniste che gareggiavano, era facile individuare: una vistosa cicatrice a forma di uncino si estendeva per 33cm sull’addomegiovane donna. Era un costante e doloroso promemoriasua malattia e degli interventi che aveva subito. Il tumore è apparso nel 2009 e sarebbe ritornato nei prossimi 10 anni in varie forme. La prima operazione a cui si è sottoposta per un tumore al collo le ha danneggiato il nervo ...

