Mondiale Endurance - Conto alla rovescia per Le Mans

quattroruote

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Con la prima sessione di prove libere e di qualifiche, in programma rispettivamente alle 16 e alle 22 di mercoledì 12 giugno, prende ufficialmente il via il programma della 24 Ore di Le2019: in pista, ché già da domenica la grande kermesse ha interessato la cittadina francese con le verifiche tecniche e le operazioni di peso effettuate, come da tradizione, sulla pubblica piazza. Nonostante i pronostici siano tutti a favore delle Toyota TS050, uniche ibride in lizza chiamate a battersi con uno sparuto gruppo di LMP1 prive di componenti elettriche della power unit (due Rebellion, una Enso e tre BR Enigneering), i motivi dinteresse non mancano. Primo, perché lesito di corse di così lunga durata non va mai dato per scontato, e la Casa giapponese lo ha già provato sulla propria pelle; secondo, perché la battaglia nelle altre categorie, ovvero LMP2 e, soprattutto, GT, divise in Pro e in ...

corsedimoto : VIDEO - 8h Oschersleben Le immagini dell'arrivo del 4° round del Mondiale Endurance. Vittoria per FCC TSR Honda Fra… - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan Rea è atterrato in Spagna giovedi, reduce dai test a Suzuka con la Kawasaki ZX-10R in versione… -