Mitsubishi ASX - Al volante della 2 0 4WD Cvt

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Risale al 2009 il debuttoASX: ora la giapponese, sottoposta a un primo restyling nel 2015, si rinnova ulteriormente con un aggiornamento profondo che interessa carrozzeria, meccanica e contenuti tecnologici.Motore più prestante. Si chiama 4J11 la nuova unità propulsiva aspirataASX, l'unica disponibile a listino: rispetto al motore precedente, la cilindrata cresce da 1.6 a 2.0 litri, la potenza sale da 116 a 150 CV e la coppia motrice passa da 154 a 195 Nm. Numeri che garantiscono una discreta verve di marcia. Lo testimonia anche il cronometro: con cambio manuale e trazione anteriore lo 0-100 km/h è coperto in 10,2 secondi, 2 in meno che in passato, mentre per il 120-140 km/h ne servono 13,7 (prima erano 17). Al di là dei numeri, il nuovo motore vanta un'erogazione generosa e lineare lungo tutto l'arco di utilizzo. Confortevole anche con i 18". Ho guidato ...

