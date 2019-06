Migranti | il Cara di Mineo CT chiuderà a luglio

blogo

(Di mercoledì 12 giugno 2019)definitivamente entro il mese diil centro di accoglienza per richiedenti asilo () di, in provincia di Catania, e i 152attualmente ospitati nella struttura saranno trasferiti altrove, come già accaduto nelle ultime settimana quando erano state avviate le procedure di sgombero.Ad annunciarlo è stato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini con un post su Facebook nel giorno del vertice economico a Palazzo Chigi:Grazie ai #portichiusi abbiamo svuotato i grandi centri immigrati come Cona e Bagnoli in Veneto e Castelnuovo di Porto a Roma. Ora è il turno di(Catania), che CHIUDEREMO del tutto entro: una buona notizia per chi, da anni, vive in questa zona subendo criminalità, degrado, violenza.✅ Dalle parole ai fatti. Grazie ai #portichiusi abbiamo svuotato i grandi centri immigrati come Cona e Bagnoli in Veneto...Posted by Matteo ...

MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini: a metà luglio chiuderà il Cara di Mineo #salvini - grecale66 : RT @a_meluzzi: Migranti. Salvini: 'Da metà luglio chiude il Cara di Mineo. Dalle parole ai fatti' - Rai News - FerranteViola : RT @a_meluzzi: Migranti. Salvini: 'Da metà luglio chiude il Cara di Mineo. Dalle parole ai fatti' - Rai News -