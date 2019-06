repubblica

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L'avviso è stato notificato dalla Guardia di finanza: il governatore nominò il sindaco di Bisceglie Spina violando la legge Severino.ha ricevuto ad aprile un altro avviso di garanzia per presunti illeciti durante la campagna elettorale per le primarie del Pd

repubblica : Michele Emiliano indagato per abuso d'ufficio: 'Nomina illecita per InnovaPuglia' - nessunoindietro : RT @Virus1979C: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, MICHELE EMILIANO, È INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO - amArizona13 : Michele Emiliano indagato per violazione della legge Severino. Sembra che nelle ultime settimane non ci sia 'pace'… -