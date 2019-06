Meteo | ondata caldo al centro-sud Weekend fino a 43° | allerta grandine Lombardia

Palermo : ondata di calore con massima 35 gradi - allerta Meteo arancione : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Prevista per oggi e domani una nuova ondata di calore a Palermo. Il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche "che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei so

Meteo - settimana bollente : altra ondata di caldo africano - temperature fino a 43 gradi : L'estate sembrava non arrivare più, e invece eccola, in grande stile: se fino a qualche giorno fa le temperature non accennavano una risalita, questa settimana sarà invece davvero...

Meteo - settimana bollente fino al 16 giugno : altra ondata di caldo africano in arrivo : L'ondata di caldo africano continuerà ancora nella settimana appena iniziata, deliziandoci con giornate di sole a tratti anche piuttosto calde. Nel frattempo una rapida perturbazione sta attraversando in queste il settentrione, portando piogge e temporali. Come riportava anche questa testata qualche giorno fa ciò è dovuto all'impatto con il nostro Paese del ciclone atlantico denominato "Miguel", che lo scorso fine settimana ha provocato ingenti ...

Meteo - inizia la prima ondata di caldo africano : sarà un weekend di fuoco al Centro/Sud - forti temporali al Nord : Meteo – Il primo vero caldo è arrivato stamattina al Centro/Sud Italia, dove le temperature sono aumentate fino a +34°C a Cosenza, +33°C a Foggia, +31°C a Lecce, +30°C a Palermo, Catania e Vibo Valentia, +29°C a Roma e Catanzaro. E’ solo l’inizio di un weekend di fuoco: le temperature aumenteranno ulteriormente domani, Sabato 8, e dopodomani, Domenica 9 Giugno, raggiungendo picchi di +40°C su gran parte del Centro/Sud. Il caldo ...

Previsioni Meteo : ondata di caldo in arrivo al centro-sud - fino a 33°C. Forti temporali al nord : L'estate vuole cominciare col piede giusto sull'Italia dopo diverse settimane fresche e molto instabili : già da qualche giorno stiamo toccando i 30/31°C al nord Italia, ma nei prossimi giorni...

Meteo - Previsioni estreme per i prossimi giorni : nel weekend ondata di calore fino a +40°C - poi torna il maltempo? : Meteo – L’inizio di Giugno ha portato l’estate, come ampiamente previsto, sul Nord Italia dove anche oggi le temperature hanno raggiunto valori particolarmente elevati, raggiungendo +35°C a Merano, +34°C a Mantova, +32°C a Milano, Brescia, Padova, Bolzano, Reggio Emilia e Vicenza, +31°C a Torino, Bologna, Verona, Parma, Bergamo, Cremona, Lodi, Ferrara, Pavia, Pordenone e Sondrio. Fa ancora freddo, invece, al Sud, nonostante le ...

Meteo USA - violenta ondata di maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...

Meteo - violenta ondata di maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Meteo : in arrivo ondata di caldo record tra Israele e Territori Palestinesi : Israele si sta preparando ad affrontare un’ondata di caldo estremo che dovrebbe iniziare in queste ore e durare tutto il fine settimana. La colonnina di mercurio dovrebbe raggiunge il picco venerdì, quando si prevedono tra i +38°C e i +46°C in varie zone del Paese. A Tel Aviv tra giovedì e venerdì potrebbero registrarsi +38/39°C. Le autorità israeliane hanno disposto la chiusura di numerosi parchi ed aree pubbliche. Secondo l’agenzia ...

Meteo - maledizione continua : la data della nuova ondata di pioggia e gelo. 2019 - il timore degli esperti : Che il Meteo in questi giorni sia parecchio strano è sotto gli occhi di tutti. La primavera non ha intenzione di esplodere, fa freddo, piove, la tristezza è nell'aria. E non vediamo la luce. Nei prossimi giorni le temperature saliranno, poi vivremo ancora tempi duri. Nel dettaglio, si legge su Repub

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra ondata di maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Meteo - weekend ancora maledetto : ondata di freddo artico e neve - dove si scende sotto i 4° : Un maggio freddo, gelido, con temperature basse così come non si vedevano da decenni. E se le previsioni danno conto di un ritorno a temperature elevate per la fine del mese, danno parimenti conto di un nuovo, brusco e verticale, calo termico per il weekend di questa settimana. Mare e gite fuori por

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova ondata di maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Meteo estremo perché? Fosse Inverno saremmo in ondata di gelo : Meteo record in Francia: superati limiti di freddo anche secolari E' l'uomo moderno che nonostante la tecnologia, la scienza non può e non riesce a controllare il clima, che ne è vittima. L'uomo che ...