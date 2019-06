Meglio lesbica e comunista che salviniana e fascista Il gip archivia il caso

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Dare delal segretario della Lega Matteo Salvini non è villipendio, ma “costituisce una normale critica politica anche se espressa in toni aspri”. Con queste motivazioni il gip ha approvato la richiesta dizione della Procura di Bari suldegli striscioni apparsi lo scorso 21 maggio a Gioia del Colle, in occasione di un comizio del leghista.Il giudice ha cosìto l’indagine per villipendio ai danni di Salvini. Sui due striscioni rimossi - riporta Open - era scritto “che” e “Questa Lega è una vergogna, Pino Daniele”. I due manifesti erano stati posti su un cavalcavia della Statale 100 all’altezza di Gioia del Colle e su un ponte della ferrovia della città. ″È evidente - ha scritto il pm Iolanda Daniela ...

