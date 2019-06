Mediaset dice stop a Riverdale 3 | ecco perché non si trovano gli episodi in italiano

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un altro brutto colpo per i fan di3 che con ansia attendevano gliinsuPremium (adesso Infinity) e non solo. In molti hanno pensato che la mancanza diinfosse legata proprio al passaggio tra Premium e la piattaforma streaming e invece la ragione è un'altra.In queste settimane i fan hanno potuto vedere i primidi3 con il debutto di Re Gargoyle, il carcere di Archie e l'arrivo degli strani personaggi della Fattoria, e adesso? Sedotto e abbandonato, il pubblico dovrà mettersi con l'anima in pace e attendere con pazienza il ritorno della serie che adesso è in pausa.ha deciso di fermarsi con la prima parte di stagione e rimandare l'appuntamento a settembre con i restanti.La messa in onda deglidal 12 al 22 è stata rimandata al 10 settembre, al martedì, su Premium Stories sempre con un ...

Sport_Mediaset : #Inter, proposto lo scambio #Perisic-#Cancelo: la #Juventus dice no. Il rifiuto bianconero prima della proposta del… - PippoLamberti : Per fortuna non esistono solo quelli che pregano contro il pride...il medioevo saltella qui e lì. Qui per fortuna h… - Massimi47715989 : CSM ROMA UNA.BANDA DI DELINQUENTI ANM LASCIAMO PERDERE MAGISTRATURA DEMICRRATICA CHE DICE ALL ORIZZONTE FASCHISTI E… -