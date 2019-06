Martina Nasoni | Io | con il cuore di latta ho vinto il Gieffe E una volontà di

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Lorenza Sebastiani La trionfatrice, che ha ispirato la canzone di Irama: "Mi sono confidata e lui m'ha capita" E alla fine questo Grande Fratello lo ha, lo stereotipo della semplicità. 21 anni, ternana, tre anni fa tenta la strada di Miss Italia, ma si ferma alle semifinali di Jesolo. Poi quando ormai pensava di dedicarsi solo alla professione di tatuatrice fa un provino per il GF, supera le selezioni e fa un ingresso col botto. Nella clip di presentazione racconta: «La ragazza con ildi, il brano che Irama ha portato in gara all'ultimo Sanremo, è ispirata a me». Ai tempi dei social questo basta e avanza per regalarti una botta di popolarità immediata. Qualche fan del cantante non la prende bene, «hai sfruttato la dedica intima di un cantante solo per far parlare di te», le hanno scritto in tanti. Ma lei si è fatta conoscere nella Casa a poco ...

trash_italiano : ?? Martina Nasoni vince il #GF16 ?? - nasoni_martina : RT @rebbiuss: #Gf16 La vignali ora ama Martina ????? - nasoni_martina : RT @cascatadiluce: Ma la poraccitudine di Erica che mette Like a commenti di coppia su lei e Daniele e lui caga solo quelli con Martina e M… -