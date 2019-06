Mare | il Tirreno è da 5 vele | Pollica e la Sardegna al top E arrivano anche

Tre tartarughe morte nel Tirreno - probabilmente per la troppa plastica in Mare : Sono sempre di più gli animali che ogni giorno muoiono nei mari e negli oceani a causa della presenza di rifiuti, e in particolare di plastica, nelle nostre acque. Solo nell'ultima settimana nel Mar Tirreno sono state trovate morte tre tartarughe: la prima il 4 giugno a Lipari, poi un'altra a Goia Tauro e l’ultima, una tartaruga Caretta caretta, a Vietri sul mare, in provincia di Salerno....Continua a leggere