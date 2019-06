Mara Ferretti giocava con la Bonansea | ora lavora al supermercato | Non volevo più

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019)insieme a Barbara, Sara Gama e Cristina Girelli, orain un. È la storia di, 27 anni, ex giocatrice di Milan, Italia Under 17 e Under 19. Intervistata dal Corriere della Sera, la giovane spiega i motivi che le hanno fatto abbandonare il calcio femminile.Poteva essere tra le donne che stanno facendo appassionare l’Italia calcistica, invece sta alla cassa, serve i clienti e non ha neanche il tempo di vedere la partita delle sue amiche:“No, dovevore. E sì, chissà, se avessi continuato a giocare, forse sarei in Francia anche io. Ma la vita è fatta di scelte. E io a 18 anni avevo bisogno di uno stipendio. Nonpiù pesare sulla mia famiglia”.era una giovane promessa. La sua storia, però, è comune nel mondo del calcio femminile. Quandoportava a casa ...

Blogdelledonne : Mara Ferretti ha dovuto lasciare il calcio perche’ aveva bisogno di uno stipendio -