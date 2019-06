MALTEMPO | RISCHIO ' VAJONT' PER DIGA VALVARRONE Lecco | 800 evacuati e fiumi esondati

Lecco - emergenza MALTEMPO : evacuati a Dervio e Premana per l’esondazione del Varrone - diga di Pagnona a rischio : Un migliaio gli sfollati. A Premana scuole evacuate, interrotti gli esami di terza media. Treni bloccati tra Lecco e Chiavenna. In Valtellina tre frane sono cadute sulla Statale 36. Mobilitazione generale di Vigili del fuoco e Protezione civile

MALTEMPO - è allerta grandine : “A rischio il 25% della frutta” : È allarme grandine in Italia dove dall’inizio dell’anno sono state registrate 86 grandinate più di una ogni due giorni, con un balzo del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della perturbazione che ha colpito il nord Italia sulla base dei dati Eswd, la banca dai degli eventi estremi in Europa. La grandine – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli ...

METEO MILANO - ALLERTA TEMPORALI/ MALTEMPO - previsioni nubifragi e rischio allagamenti : METEO a MILANO, scatta l'ALLERTA per TEMPORALI e piogge: i fiumi Seveso e Lambro monitorati, rischio allagamenti e disagi alla circolazione.

MALTEMPO - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - oltre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...

MALTEMPO in attenuazione ma rischio di altri rovesci nelle prossime ore : Roma - Si è attenuata nella notte appena trascorsa l'ultima ondata di Maltempo che ha coinvolto in particolare l'Italia centro-settentrionale. Le regioni più colpite mercoledì sono state Emilia Romagna, Toscana e Lazio interni, Umbria, Marche e Abruzzo. In particolare sul medio Adriatico tra il tardo pomeriggio e la sera sono transitati temporali anche di forte intensità che dal Pescarese sono scivolati verso il ...

MALTEMPO nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche, sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni, è la ...

MALTEMPO - Emilia-Romagna sott’acqua : 1 - 2 milioni di famiglie a rischio - milioni di euro di danni : “Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia–Romagna. Un’emergenza che, sottolinea la Coldiretti, “ha già provocato, per la pioggia intensa e ...

MALTEMPO - allerta rossa in Emilia Romagna : ponti chiusi e rischio allagamenti in pianura : Un’allerta rossa per la quale il premier Conte ha dichiarato lo stato di mobilitazione della protezione civile, che sta arrivando anche da Veneto, Toscana e Lombardia. In Emilia-Romagna non si arresta l’ondata di Maltempo che espone il territorio – in particolare la provincia di Modena e alcune zone del Reggiano – al rischio di nuove alluvioni dopo quelle delle settimane scorse. L’allerta durerà fino alla mezzanotte del ...

MALTEMPO - allerta rossa in Emilia Romagna. Rischio esondazioni : Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna. Rischio esondazioni allerta rossa in Emilia Romagna per l'elevato Rischio di esondazioni e di frane. Per precauzione sono già stati chiusi alcuni ponti e la Protezione civile è intervenuta posizionando sacchetti di sabbia nelle aree più a Rischio Parole chiave: ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il MALTEMPO di Martedì : allarme arancione in 3 Regioni - “vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria, attualmente posizionata sul Tirreno, continuerà a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle Regioni tirreniche centro-meridionali. L’arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà, nel corso della giornata di domani, un’intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi. Sulla base delle previsioni ...

MALTEMPO Sardegna : allerta meteo fino a mezzanotte - rischio idraulico e idrogeologico : L’allerta meteo gialla per Maltempo sulla Sardegna orientale: l’avviso, esteso fino alla mezzanotte di oggi, è stato diffuso dalla Protezione civile regionale. E’ evidenziato un rischio idraulico e idrogeologico di criticità ordinaria sui bacini del Flumendosa-Flumineddu e in Gallura. Il rischio idrogeologico riguarda Campidano e Iglesiente. L'articolo Maltempo Sardegna: allerta meteo fino a mezzanotte, rischio idraulico e ...

MALTEMPO in Campania : un maggio “pazzo” mette a rischio le colture e danneggia le api : La grandinata eccezionale che ha investito l’entroterra, ha caricato di ulteriori preoccupazioni gli agricoltori campani, in un mese di maggio dal clima impazzito. A sottolinearlo la Coldiretti Campania che sta monitorando la situazione attraverso i suoi uffici di zona, anche se una stima dei danni risulta difficile al momento. La grandine è caduta copiosa ieri tra l’Irpinia e il Sannio, pur con livelli di intensità molto diversi ...

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e rischio incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale MALTEMPO in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

MALTEMPO - Coldiretti : “Sos api in Lombardia - raccolta miele a rischio” : È sos api in Lombardia con la produzione di miele millefiori e acacia crollata per colpa di questa pazza primavera. L’andamento climatico siccitoso del mese di marzo, seguito da un aprile e un maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento, pioggia e sbalzi termici non ha consentito alle api di trovare il nettare sufficiente da portare nell’alveare. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti regionale sugli effetti del Maltempo ...