Maltempo | la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza

Maltempo - danni alle ciliegie : sostegno dalla Regione Toscana : La produzione regionale di ciliegie ha subito pesantemente gli effetti di questo maggio ad alta piovosità, per questo la Regione Toscana ha convocato un incontro finalizzato ad analizzare la situazione di difficoltà che sta interessando la filiera cerasicola, valutando possibili strategie di intervento per il sostegno della stessa filiera. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle ...

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Maltempo Emilia-Romagna - Confcooperative : “La Regione chieda lo stato di calamità al Governo” : Il Maltempo di maggio si è abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta. “Siamo molto preoccupati per la tenuta delle aziende agricole duramente colpite dal Maltempo di maggio con la neve di inizio mese, le continue bombe d’acqua e le inondazioni dovute allo straripamento dei fiumi. Nessuna coltura è stata risparmiata, intere aziende sono finite ko. ...

Maltempo Emilia-Romagna - CIA : “La Regione chieda lo stato di calamità nazionale” : “In una situazione climatica senza precedenti le imprese agricole sono impotenti: per questo chiediamo lo stato di calamità nazionale“: Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia-Romagna definisce “grave” la situazione su tutto il territorio regionale a causa frane, esondazioni ed allagamenti. La richiesta è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna affinché attivi la richiesta per risarcire agli agricoltori i danni legati ...

Maltempo - emergenza fiume Secchia : la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena : Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile. In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota ...

Meteo - è allerta. Il Maltempo non molla l’Italia. Cosa succede nei prossimi giorni. “Nessuna regione risparmiata” : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

Maltempo : Regione Lazio stanzia 2 milioni per il ripascimento delle coste : E’ stata pubblicata oggi dalla Regione Lazio la determina relativa ai finanziamenti concessi a favore dei Comuni di Montalto di Castro, Santa Marinella, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e del X municipio di Roma Capitale per l’immediato avvio di opere di ripascimento urgenti: stanziati oltre 2 milioni di euro. Le risorse messe a disposizione delle amministrazioni locali rientrano nel programma triennale per la difesa e la ...

Maltempo Emilia-Romagna - Bonaccini : “La Regione è e sarà al fianco dei territori e delle popolazioni colpite” : Si sono svolti stamani i sopralluoghi da parte degli assessori Bianchi e Corsini nelle aree più colpite dal Maltempo di ieri, per verificare direttamente sul posto le criticità ed effettuare una prima ricognizione dei danni. Richiesta di estendere anche a questi ultimi eventi la dichiarazione di stato d’emergenza nazionale. Disponibilità della Regione a stanziare specifiche risorse. Questo il quadro della situazione il giorno dopo la ...

Maltempo - Cia Veneto : situazione critica in tutta la regione : “Diciotto giorni di pioggia su venti, in questo mese di maggio, la situazione sta diventando insostenibile“. Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, lancia l’allarme per il mondo agricolo: “Sono a rischio quantità e qualità delle produzioni, con cali che potrebbero arrivare al 40%“. “Pochi giorni fa – spiega Passarini – qualcuno mi ha detto che gli agricoltori si lamentano sempre ...

Maltempo : 10 milioni di danni nei campi - la mappa regione per regione : L’ondata di Maltempo fuori stagione ha devastato le aziende agricole dove è andato perso un intero anno di lavoro per i danni causati alle produzioni, stimati in oltre dieci milioni di euro, tanto che in molte regioni sono state avviate le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità, ma è importante anche la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi per assicurare la ripresa produttiva delle imprese e il ripristino ...

Maltempo Puglia : Copagri chiede alla Regione un tavolo permanente : Un tavolo permanente di confronto sugli eventi atmosferici destinati a continuare e l’avvio immediato delle procedure per una stima dei danni con i necessari adempimenti per le iniziative a tutela dei produttori agricoli. E’ quanto chiede alla Regione, Copagri Puglia dopo la devastante ondata di pioggia e grandine che si e’ abbattuta con una violenta intensita’ in particolare nelle province di Bari e Taranto e nelle aree ...

Maltempo Emilia Romagna : le associazioni agricole in regione per fare il punto sui danni : Il mondo dell’agricoltura dell’Emilia-Romagna si è riunito oggi, in regione, nel corso della consulta, per fare un primo punto sui pesanti danni alle coltivazioni – dalla frutta ai cereali – causati dall’ondata eccezionale di Maltempo che si è abbattuta lo scorso week end in tutti i territori, da Piacenza a Rimini. Come annunciato due giorni fa, la regione si è messa subito al lavoro con i suoi tecnici per la ...