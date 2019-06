Maltempo in Lombardia | emergenza ed esondazioni nel Lecchese | evacuazioni nel Bresciano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) I violenti temporali della notte hanno generatoe costretto ada Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco: i torrenti Varrone e Pioverna sono esondati in numerose zone. Gravissimi i disagi in particolare a Premana, in alta Val Varrone e nella zona più a nord della Valsassina. Non si registrano al momento feriti.da ieri anche nel: oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi caduti, allagamenti e strutture divelte. Le maggiori criticità si registrano in località Mazzunno per una frana: evacuate precauzionalmente 26 famiglie. L'articoloinednelnelMeteo Web.

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, lunedì #10giugno, per rischio temporali in Piemonte, Lombardia e Alto Adige. ??… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, domenica #9giugno, per rischio temporali su parte della Lombardia. ??#allertaGIALLA su se… - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Maltempo #Lombardia, linee Lecco - Tirano/ Chiavenna: traffico sospeso tra Bellano e Delebio. -