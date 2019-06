Maltempo, esondazioni nel Lecchese

Emergenza con case e ditte evacuate a Premana,Primaluna e Dervio,in provincia di Lecco, dopo i violenti temporali della notte scorsa. Sono esondati in più punti i torrenti Varrone e Pioverna Pesanti disagi in particolare a Premana e in Valsassina. Particolarmente ingenti i danni materiali. Non si registrano feriti. Intanto cresce il livello del lago di Como e invade la strada davanti a Piazza Cavour. Questa mattina l'acqua ha raggiunto il Lungolario e sono state chiuse al traffico entrambe le corsie.(Di mercoledì 12 giugno 2019)