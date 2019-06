Maltempo | emergenza nel Lecchese | straripa il fiume Varrone | case e ditte evacuate a

Maltempo in Lombardia : emergenza ed esondazioni nel Lecchese - evacuazioni nel Bresciano : I violenti temporali della notte hanno generato esondazioni e costretto ad evacuazioni a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco: i torrenti Varrone e Pioverna sono esondati in numerose zone. Gravissimi i disagi in particolare a Premana, in alta Val Varrone e nella zona più a nord della Valsassina. Non si registrano al momento feriti. Maltempo da ieri anche nel Bresciano: oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per ...

Maltempo in Serbia : dichiarato lo stato d’emergenza a Krupanj : A seguito della recente ondata di Maltempo che ha investito la Serbia, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza a Krupanj: secondo l’emittente “Rts” sono allagate 50 abitazioni e la scuola elementare del paese, ed i torrenti sono esondati. Nei giorni scorsi circa 300 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle alluvioni che hanno interessato l’area centrale del Paese: ...

Maltempo in Serbia : dichiarato stato di emergenza in diversi comuni - esondati torrenti e canali : Situazione critica per alcuni comuni dell’area centrale della Serbia che sono stati costretti a dichiarare lo stato d’emergenza a seguito delle forti piogge cadute nelle scorse ore. Secondo quanto riportato dall’emittente “RTS”, la situazione più critica è a Kraljevo (nella parte centrale del paese), dove sono esondati torrenti e canali facendo penetrare l’acqua in numerose abitazioni. Nella provincia di ...

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Siena - Grosseto e Arezzo : stato di emergenza regionale per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. Lo ha deciso la Regione Toscana a seguito degli eventi meteo che, dal 26 al 28 maggio hanno interessato i territori delle tre province, con temporali forti e mareggiate che hanno provocato allagamenti e danni al litorale. L’atto sarà firmato dal presidente della Regione Enrico Rossi nei prossimi giorni. L'articolo Maltempo Toscana: stato di emergenza per le province ...

Maltempo - emergenza fiume Secchia : la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena : Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile. In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota ...

Maltempo : esonda il fiume Paraguay - emergenza a Nanawa [GALLERY] : Nelle immagini della gallery la località di Nanawa, in Paraguay, allagata a causa dell’esondazione del fiume Paraguay, ingrossato dalle piogge delle scorse settimane. Almeno 6 persone sono morte e 62mila famiglie sono state colpite dall’alluvione lampo, secondo quanto riferito dalle autorità. L'articolo Maltempo: esonda il fiume Paraguay, emergenza a Nanawa [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Marche : rientrata l’emergenza nell’Alta Valle del Potenza : Emergenza rientrata nell’Alta Valle del Potenza dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi che avevano costretto il Comune di Fiuminata a chiedere l’aiuto dei volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile di diverse realta’ territoriali interessate in maniera minore dall’ondata di Maltempo. Da San Severino Marche e’ stato inviato un mezzo fuoristrada con agganciata un’idrovora grazie alla quale sono ...

Maltempo Emilia-Romagna - Legambiente : emergenza climatica altissima : Legambiente si sofferma sugli ultimi episodi di Maltempo in Emilia–Romagna, evidenziando come l’emergenza climatica e idraulica nella regione sia ormai altissima: le principali alluvioni che hanno colpito il territorio nell’ultimo decennio mostrano come sia estremamente fragile e ad alto rischio. In passato, spiega Legambiente, si è parlato “di eventi con portate idriche anomale o mai registrate prima. Tuttavia la ...

Maltempo Emilia Romagna : “Chiederemo lo stato di emergenza” : Proseguono gli interventi del sistema della Protezione civile della Regione per mettere in sicurezza le diverse zone del territorio dell’Emilia-Romagna nelle quali in maniera più rilevante ha colpito il Maltempo degli ultimi due giorni. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è giunto in tarda mattinata a Cesena, dove ieri si è verificata l’esondazione del Savio. Insieme al sindaco Paolo Lucchi ha fatto il punto della ...

Emergenza Maltempo in Romagna : crolla briglia fluviale a Verucchio (Rimini) : Le abbondanti piogge che persistono sulla Romagna stanno creando danni e disagi anche nella provincia di Rimini. Attorno alle 10.30 di questa mattina è crollata la briglia a monte di Traversa...

Meteo - Maggio CLAMOROSO : l’emergenza climatica si aggrava - Maltempo estremo e freddo dal weekend [MAPPE] : Meteo – Stiamo vivendo un mese di Maggio CLAMOROSO per il maltempo e il freddo anomalo sull’Italia: una vera e propria “emergenza climatica”, come l’hanno definita gli esperti che nei giorni scorsi hanno lanciato “l’allarme per la sicurezza nazionale“, direttamente legata ai cambiamenti climatici (nonostante le assurdità alimentate dall’ignoranza anti-scientifica). Oggi è tornato a splendere ...

Maltempo - Veneto flagellato dall’Uragano Artico : la protezione civile si mobilita per i soccorsi - verso lo “stato d’emergenza” [LIVE] : Il Veneto flagellato dal Maltempo a causa dell’arrivo dell’Uragano Artico: decidere di interventi di soccorso, anche la protezione civile si è mobilitata. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha disposto che gli uffici regionali avviino l’istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza in seguito ai danni causati dal forte Maltempo che da ieri imperversa sul territorio. Questo in attesa del censimento dei danni che ...

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo Maltempo - è un’emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

