Maltempo | Anas | “Proseguono le attività di ripristino della viabilità sulla SS36 | in

(Di mercoledì 12 giugno 2019) E’ stata ristabilita la viabilita’ lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” a Samolaco, in provincia di Sondrio, in seguito all’esondazione di un torrente prossimo alla sede stradale. L’esondazione ha causato l’allagamentocarreggiata per un tratto di alcune decine di metri che e’ stato ripulito una volta defluita l’acqua. Lo annuncia una nota diffusa oggi dain cui viene comunicato che prosegue inoltre l’attivita’ del personale su strada e dei tecnici, in collaborazione con il geologo incaricato dalla Comunita’ MontanaValchiavenna e le Forze dell’Ordine, tra Chiavenna, e Passo Spluga, dove l’intensa ondata diha provocato smottamenti e franamenti di materiale dai versanti prossimi alla statale.segnala, in particolare, movimenti franosi a San Giacomo ...

