Maltempo a Brescia | frana a Mazzunno | VIDEO

Maltempo - grandine e allagamenti nel Bresciano : Evacuate 68 persone in Valle Camonica per il pericolo rappresentato dalle colate di fango, detriti e acqua dalle pareti della montagna sovrastante Segui su affaritaliani.it

Maltempo in Lombardia : emergenza ed esondazioni nel Lecchese - evacuazioni nel Bresciano : I violenti temporali della notte hanno generato esondazioni e costretto ad evacuazioni a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco: i torrenti Varrone e Pioverna sono esondati in numerose zone. Gravissimi i disagi in particolare a Premana, in alta Val Varrone e nella zona più a nord della Valsassina. Non si registrano al momento feriti. Maltempo da ieri anche nel Bresciano: oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per ...

Maltempo - nubifragio sul Bresciano : alberi sradicati e allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul Bresciano. Ad essere stata maggiormente colpita e’ stata la zona del Sebino e della Franciacorta. L’acqua e il vento hanno sradicato alberi e allagato autorimesse, cantine e strade. A Iseo si sono verificati allagamenti nella zona del centro storico, tra via Duomo e il lungo lago. Decine le richieste di intervento per i vigli del fuoco coadiuvati dai tecnici comunali e dalla ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : due morti per Maltempo a Brescia - 13 maggio - : Ultime notizie: nel Bresciano morti due pescatori per maltempo. Governo, nuovi scontri tra Lega e M5s, concreto il rischio crisi dopo le Europee.

Maltempo - due persone morte nel Bresciano : Una nuova ondata di Maltempo si è abbattuta sull'Italia nelle ultime ore e le regioni del Nord del Paese sono state le più colpite. Due persone sono rimaste uccise ad Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, dopo esser state travolte da alcuni alberi crollati a causa del forte vento.Si tratta di due cittadini romeni di 40 anni, due pescatori che si trovavano sulla riva dell'Oglio per una battuta di pesca quando sono stati ...

Maltempo - due morti nel bresciano : pescatori travolti da un albero : Due uomini hanno perso la vita in provincia di Brescia, precisamente a Urago d'Oglio. Le due vittime, secondo quanto accertato da una prima ricostruzione dell'accaduto, molto probabilmente sono state travolte da alcuni alberi di alto fusto, improvvisamente crollati a causa del cattivo tempo che a partire dalla serata di ieri, sabato 11 maggio, si è abbattuto su gran parte del territorio bresciano. Si tratta di due pescatori quarantenni, entrambi ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia per Maltempo - 12 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia nelle scorse ore per via del maltempo. Un albero ha travolto 2 persone poi affogate, 12 maggio 2019,

Maltempo nel Bresciano : due morti : Stefano Damiano Le vittime sono state travolte da un albero caduto. Si tratta di due fratelli, cittadini romeni di 48 e 42 anni Ancora vittime a causa del Maltempo. A Urago d'Oglio, piccolo comune nel Bresciano, due fratelli di origini romene di 48 e 42 anni, sono stati travolti dalla caduta di un albero mentre stavano pescando. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, anche lui di origini romene, che ha assistito alla scena ...

Ultim'ora : violento Maltempo in Lombardia - due morti nel bresciano : Il fronte instabile che sta attraversando il Nord Italia ha ormai raggiunto il Nord-Est, con temporali diffusi associati a grandinate e forti colpi di vento. In serata fenomeni particolarmente...

Maltempo al Nord : 2 morti nel Bresciano : La Lombardia è stata investita da una nuova ondata di Maltempo, mentre lo scalo varesino ha bloccato i voli per un'ora. Le autorità hanno emesso un'allerta arancione. Previsti un forte calo delle temperature e raffiche di vento fino a 70 chilometri orari. Allerta per il Seveso e per il Lambro

Brescia - travolti dagli alberi spezzati per il Maltempo lungo il fiume : due morti : Il maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in...

Maltempo a Brescia - due morti travolti da alberi : Maltempo a Brescia, due morti travolti da alberi E' accaduto a Urago d'Oglio, le vittime forse stavano cercando riparo dal temporale Parole chiave:

Brescia - cercano riparo per il Maltempo sotto gli alberi : tronchi si spezzano - due morti : Il maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in...

Maltempo - 2 morti nel Bresciano | : Allarme “arancione” dalla Protezione Civile, sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso. Allerta per il vento in Liguria