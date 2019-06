Magistratura | il ministero studia un nuovo sistema per le nomine al Csm | punteggio per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Unesatto per ogni risultato ottenuto. Poi, sulla base di quella valutazione, avverrà la nomina ai vertici degli uffici giudiziari. È un vero e propriodi punti e graduatorie quello al quale sta lavorando ildella giustizia. I tecnici dell’ufficio legislativo di via Arenula stannondo alcune proposte per riformare le regole seguite dal Consiglio superiode dellanella scelta dei magistrati. Un modo per provare a garantire meritocrazia nella scelta delle toghe da parte dell’organo di autogoverno. La riforma del Csm – Le novità partorite dai tecnici delentreranno poi nel piano di riforme della giustizia che il guardasigilli Alfonso Bonafede ha annunciato più volte da quanto è scoppiato il caso al vertice di Palazzo dei Marescialli. Già la scorsa settimana il ministro aveva anticipato l’oggetto delle sue ...

