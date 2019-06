Magistratura dipendente | al servizio dei politici

Il presidente dell'Anm - Pasquale Grasso - lascia Magistratura Indipendente : "Titanic va verso l'iceberg"" : “Così ci suicidiamo”. Con queste parole Pasquale Grasso, presidente (ormai sfiduciato) dell’Associazione Nazionale Magistrati ha provato a far cambiare idea ai suoi colleghi di Magistratura Indipendente. Riuniti in assemblea, stavano per votare la mozione con cui chiedevano ai tre loro togati del Csm autosospesi di riprendere le loro funzioni. Il suo appello non è bastato e così, dopo il documento congiunto ...

Csm - tutte le correnti dell’Anm contro MI e la difesa dei consiglieri autosospesi. E Grasso lascia Magistratura indipendente : Magistratura indipendente blinda i suoi consiglieri dentro al Consiglio superiore della Magistratura, ma si ritrova isolata dentro l’Anm e perde anche Pasquale Grasso, il numero uno dell’associazione magistrati che era espressione della lista. Dopo essersi astenuto sul voto del documento a supporto dei consiglieri finiti sotto i riflettori per l’inchiesta di Perugia, votato dalla sua corrente, Grasso ha deciso di compiere un ...

Il caso Csm apre la crisi dentro l'Anm : tutti contro Magistratura Indipendente : All’Anm si apre la crisi. Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto la “convocazione urgente” di una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta guidata da Pasquale Grasso.La ragione è il documento approvato ieri dalla corrente del presidente dell’Anm, Magistratura Indipendente, che ha invitato i consiglieri autosospesi per lo scandalo nomine a rientrare al Csm. Una presa di ...

Magistratura Indipendente : "No alle dimissioni dei togati del Csm autosospesi" | "Basta contatti con i politici" : Lo scandalo nomine fa precipitare il Consiglio superiore della Magistratura in un denso pantano dal quale non riesce a venire fuori

Csm - Magistratura Indipendente blinda i suoi : “No dimissioni”. E prende distanze da Ferri : “Stop ai contatti con i politici” : Magistratura Indipendente, la corrente di destra dell’Anm, blinda i suoi tre consiglieri del Csm autosospesi da alcuni giorni sulla scia del caos che ha coinvolto il Consiglio superiore della Magistratura per l’inchiesta di Perugia. I tre membri dell’organismo di autogoverno delle toghe Corrado Cartoni, Antonio Criscuoli e Paolo Lepre, in realtà, sono finiti al centro delle polemiche per via di un incontro avvenuto di notte in ...

Ermini in pressing sui consiglieri del Csm autosospesi. Magistratura Indipendente li blinda : Non si deve dimettere nessuno dei togati di Magistratura Indipendente che si sono autosospesi - insieme a un collega di Unicost - dopo che il loro nome è stato scritto nelle carte dei pm perugini su Luca Palamara. È la posizione posizione della corrente della Magistratura moderata, che era stata anticipata nelle scorse ore. Adesso, però, c’è l’ufficialità: arriva con una nota diffusa a margine ...

Toghe sporche - vicepresidente Csm chiede senso responsabilità. I 3 di Magistratura indipendente : “Non ci dimettiamo” : “Nessun passo indietro oltre all’autosospensione”. Antonio Criscuoli, consigliere Csm che insieme ai suoi colleghi Cartoni e Lepre di Magistratura indipendente ha congelato la propria funzione dopo il coinvolgimento nel caos dei magistrati indagati, è arrivato all’assemblea della sua corrente a mezzogiorno, con oltre due ore di ritardo. Motivo? La convocazione dei tre, di Luca Palamara e di Morlini (entrambi Unicost) al ...

Scandalo Csm - Magistratura indipendente attacca : 'Calunnia il paragone con la P2' : In questi giorni il nostro Paese è sconvolto da uno Scandalo che non ha precedenti all'interno degli organi di giustizia italiani. Infatti è ormai ben nota la vicenda che ruota attorno a Luca Palamara, pubblico ministero ed ex consigliere della Magistratura e sempre ex presidente dell'Associazione italiana magistrati. Secondo le accuse a carico degli indagati finiti al centro dello Scandalo, c'era una vera e propria cordata che pilotava le ...