Macron spinge Merkel a fare il passo | Pronto a votarla alla guida della Commissione

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il presidente francese Emmanuelsarebbea sostenere la candidaturacancelliera tedesca Angelacome presidenteeuropea. Lo ha detto il capo dell’Eliseotv svizzera Rts.ha precisato di non voler parlare per, per la quale ha “molta amicizia”, ma se lo volesse, lui la sosterrebbe. “L’Europa - ha detto- ha bisogno di volti, personalità forti, di gente che abbia una credibilità personale e le capacità per certe posizioni”.Nell’intervista,ha anche confermato le sue riserve rispettocandidatura del tedesco Manfred Weberpresidenza: “questi ‘spitzenkandidat’ non li conosce nessuno...”, ha rilevato., a Ginevra per l’anniversario dell’ILO, non dovrebbe aver avuto bilaterali con Angela ...

