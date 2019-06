L' ultima iniziativa antifascista | arrivano in Italia le ' Nonne contro la

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Claudio Cartaldo Il gruppo nato in Austria si è allargato alla Germania e ora all'. Il motto? "Contrastare l'espansione delle destre, difesa della democrazia e dirittiantisemitismo, razzismo e fascismo crescente" L'novità ha un retrogusto generazionale. Si chiama "la destra", un movimento sorto in Austria e ora sbarcato anche a Bolzano, passando prima dall'Alto Adige. Nell'infinito grido al "ritorno del fascismo" bel Belpaese, si inserisce dunque anche questa particolare. L'idea delle "" è quella di "contrastare l'espansione delle destre, difesa della democrazia e dirittiantisemitismo, razzismo e fascismo crescente". Il loro "grido di battaglia" è "guai a sottovalutare le!". E chi lo fa? "Anche qui a Bolzano - dicono - lela destra cercheranno, come fanno le sorelle austriache e tedesche, di far ...

gattogeremia : @ffffjd @albeggiava52 Iniziativa bellissima civilssima e utilissima,soprattutto l'ultima foto! - Jbe90 : -