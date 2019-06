Lotta agli incendi boschivi | dalla Regione 11 elicotteri antincendio

Lucca Sicula. Giuseppe Gagliano morto in un incidente a CaltabelLotta : incidente mortale lungo la strada provinciale 88 a Caltabellotta. Giuseppe Gagliano, 22 anni di Lucca Sicula, trasferito con elisoccorso all’ospedale

BalLottaggi - battaglia destra-sinistra (senza M5s) in 136 Comuni |La mappa interattiva : Ai seggi per scegliere il sindaco in 15 capoluoghi e in altri 121 municipi. Sfida Lega-M5S a Campobasso. Salvini prova a espugnare Ferrara, il Pd a riprendere Livorno

Fq Millennium - la Lotta per i braccianti di Aboubakar Soumahoro : “I sindacati tornino in mezzo agli sfruttati” : Ci vuole una buona dose di fortuna per sedersi con le gambe sotto la scrivania e intervistare Aboubakar Soumahoro. Fa parte dell’esecutivo dell’Usb, l’Unione sindacale di base, ma all’ufficio di Roma preferisce le campagne dove va tutte le settimane per ascoltare le voci dei braccianti, quelli che si spaccano la schiena nei campi per pochi euro all’ora. Trentotto anni, originario della Costa d’Avorio, ha da ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Canada 2019 : “In gara ci sono battaglie - non è cambiato da quando Lottavo per la vittoria” : Kimi Raikkonen vuole conquistare punti in occasione del GP del Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Montreal. Il pilota dell’Alfa Romeo Sauber si è dimostrato performante in questo avvio di stagione e cercherà di ripetersi su ottimi livelli nella prova in programma in questo weekend: il finlandese sembra avere tutte le carte in regola per chiudere in top ten e dimostrare ancora una volta le sue qualità che ...

Strage di Capaci - l'Italia ricorda Giovanni Falcone | Conte : “La Lotta alla mafia è battaglia di libertà" : Divisioni politiche il giorno della commemorazione della morte del giudice, che venne ucciso da Cosa Nostra nella Strage di Capaci. Dopo il presidente della commissione antimafia, Claudio Fava e il governatore della Sicilia Nello Musumeci non sarà presente nell'Aula bunker anche il sindaco di Palermo

Falcone - Salvini : “Sbaglia chi si divide sulla Lotta alla mafia”. Anche Orlando diserta la cerimonia all’Ucciardone : “Sbaglia chi si divide sulla lotta alla mafia. Chiunque usi questa giornata per attacchi politici sbaglia, non fa torto a me ma fa torto all’Italia e alla memoria di Falcone e agli uomini della scorta e a quanti sono morti”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Radio anch’io attacca Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia della Regione Siciliana, e il governatore Nello Musumeci, che hanno disertato la commemorazione ...

Roma - PalLotta si scaglia contro le radio capitoline : “starebbero a raccontare cazzate per tutto il giorno” : Il presidente del club giallorosso non ha usato mezzi termini per pungere le radio Romane, sottolineando la sua voglia di vederle chiudere James Pallotta non perde occasione per far parlare di sè, questa volta attaccando le radio Romane colpevoli, secondo il presidente della Roma, di parlare solo ed esclusivamente di calcio. LaPresse/Alfredo Falcone Un attacco diretto, arrivato dal palco dello ‘Sport Decision Makers Summit‘, ...

Roma - Lotta agli zozzoni. Ma il video denuncia della Raggi è di un anno fa : un'affollata, trafficata, colorata - come sempre - e multietnica via di Tor Pignattara, nel quartiere popolare di Roma est, una delle protagoniste di questa storia. Chi la frequenta lo sa che qui ...

Roma - dalla Francia insistono : sirene dal Qatar - ma PalLotta smentisce [DETTAGLI] : La Roma nel mirino del Qatar Sports Investments. A rilanciare la voce di trattative in corso del fondo di Al Khelaifi, già proprietario del Psg, per l’acquisto del club è il quotidiano ‘Le Parisien’. La notizia è stata, però, smentita da James Pallotta, il quale parla di fake news. Secondo “Le Parisien”, l’interesse di Al Khelaifi per la Roma va ricercato nell’ennesimo fallimento in Champions ...

Basket - 28a giornata Serie A 2019 : Venezia e Cremona non sbagliano - Brindisi sale al quarto posto mentre si accende la Lotta playoff : Dopo l’anticipo tra Pistoia e Cantù e in attesa del risultato della sfida tra Milano e Avellino, si è svolta questo pomeriggio la maggior parte della 28a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Cremona e Venezia procedono appaiate in seconda posizione, mentre alle loro spalle Brindisi ha superato Trieste nello scontro diretto salendo in solitaria al quarto posto. La lotta retrocessione sembra ormai indirizzata a sfavore di ...

Twitter triplica i profitti e vola in Borsa. 'Paga la Lotta agli abusi' : Twitter triplica i profitti nel primo trimestre 2019 e vola in Borsa . Il titolo guadagna il 13,03% a 38,85 dollari a Wall Street dopo circa quindici minuti dall'avvio delle contrattazionie. L'azienda ...

Ginnastica artistica - Italia da medaglia con la squadra alle Olimpiadi? Fate da 161.5 punti agli Europei - si può Lottare : punteggio da argento continentale : L’Italia della Ginnastica artistica femminile sogna in grande con le sue Fate, la classe 2003 è dotata di un potenziale infinito e ha mosso i primi passi tra le seniores dopo aver dominato tra le under 16. La nostra Nazionale ha nel mirino la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (da ottenere tramite i Mondiali che si disputeranno a ottobre in quel di Stoccarda) ma le ragazze di Enrico Casella puntano a un obiettivo più alto: lottare ...

Integrity Tour 2019 - il Cagliari a lezione di Lotta al match-fixing : L’Integrity Tour 2019, che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport, fa tappa in Sardegna. Si sono svolti oggi al Centro Sportivo Asseminello di Assemini (CA) due workshop, uno dedicato alla prima squadra […] L'articolo Integrity Tour 2019, il Cagliari a lezione di lotta al match-fixing è stato realizzato ...