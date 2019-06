L' orrore lovecraftiano di The Sinking City invaderà anche Nintendo Switch

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019)sta ricevendo parecchio amore dagli studi third-party con versioni dedicate francamente inaspettate dai più. Il caso che fa più discutere è ovviamente quello del porting di The Witcher 3 ma c'èun altro annuncio che non va di certo sottovalutato. Di cosa stiamo parlando? Di The.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo titolo, si tratta di un thriller investigativo in terza persona ambientato all'interno di una città che sta cercando di sopravvivere a delle misteriose forze soprannaturali che sembrano legate al temibile Cthulhu e ai Grandi Antichi, figure chiave dell'universo ideato da H.P. Lovecraft.Il gioco arriveràsugrazie al lavoro degli sviluppatori stessi che autopubblicheranno la versione. Si tratta del primo sforzo come publisher di Frogwares e sarà sicuramente interessante capire quale sarà la qualità di questa ...