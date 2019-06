Lo stavo lasciando | ha sbandato apposta Incidente Povegliano | racconto choc

ilsussidiario

(Di mercoledì 12 giugno 2019) A sentire la sua ragazza che voleva lasciarlo un giovane nel trevigiano si è schiantatocontro una vettura che procedeva in senso opposto

djPaulRust : E niente...sono capitato sulla registrazione del djset che ho fatto per il mio compleanno lo scorso Gennaio. Non er… - vepiacerebbe : RT @sempreconliam: stamattina due cani liberi mi sono saltati addosso, io stavo per morire perchè ne ho la fobia dico alla padrona 'signora… - 93allthislov : RT @sempreconliam: stamattina due cani liberi mi sono saltati addosso, io stavo per morire perchè ne ho la fobia dico alla padrona 'signora… -