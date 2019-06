Ll' arte d' ' o sole | su Rai 5 Renzo Arbore racconta 28 anni di Orchestra Italiana

Ll’arte d’ ‘o sole : Renzo Arbore si racconta con la canzone napoletana : Maurizio Casagrande e Renzo Arbore Un viaggio nel mondo lungo ventotto anni, in compagnia della musica e della canzone napoletana classica: dal Madison Square Garden alla Piazza Rossa, dai teatri cinesi all’Australia. E’ quello percorso da Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana e raccontato da Ll’arte d’ ‘o sole, il programma firmato dallo stesso Arbore e Gino Aveta, con la consulenza di Adriano Fabi e la regia di Barbara Napolitano, in ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 11 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5272 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 11 giugno 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) inizia a pensare che i figli stiano superando i loro rispettivi problemi, in realtà uno dei due sarà ancora in grado di farlo preoccupare… Ancora turbato dalla scoperta di essere il padre di Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont), Guido (Germano Bellavia) deve ora affrontare se stesso e soprattutto Vittorio (Amato D’Auria), a cui non sa ...

Temptation Island Vip : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé potrebbero far parte del cast : Mancano ancora un paio di mesi all'inizio delle registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, ma sono già tanti i gossip che stanno trapelando sui personaggi che potrebbero comporre il cast del reality. Stando a quello che sostiene ''Oggi'' nel suo ultimo numero, ad animare le nuove puntate del format di Canale 5 potrebbero esserci due ragazzi che si sono innamorati all'Isola dei Famosi poco tempo fa. Stiamo parlando di Jeremias ...

Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa Pinerolo-Ceresole Reale : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Continuerà oggi, venerdì 24 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la tredicesima tappa, l’undicesima in linea: saranno 196 i km che porteranno il gruppo da Pinerolo a Ceresole Reale (Lago Serrù). partenza fittizia alle ore 11.30, partenza Reale alle ore 11.35, arrivo previsto tra le 16.50 e le 17.34. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 13 cronotabella ...

Game Over Ouya! Sta per arrivare la fine della console che ha trasformato un sogno nel più grande fallimento nato da Kickstarter : Sicuramente molti di voi si ricorderanno di Ouya, la console basata su Android che fu protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter di grandissimo successo.La piccola console riuscì a creare un interesse tale da spingere 63416 persone a sostenere il progetto con una somma totale raccolta di più $8,5 milioni (a fronte di una richiesta di $950.000). Nonostante le idee tutto sommato interessanti e la promessa di poter rivoluzionare ...

Meteo : oggi il freddo si sposta al sud - da martedì torna il sole : Dopo la violenta l'irruzione di aria gelida che ha colpito l'Italia, nelle prossime ore fortunatamente il colpo di coda dell'inverno dovrebbe attenuarsi per una breve tregua dal maltempo. martedì infatti è atteso un generale miglioramento con tempo stabile e soleggiato e temperature in rialzo ovunque.Continua a leggere

