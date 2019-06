LIVE Tiro con l’arco | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia si gioca il pass olimpico nelle

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00 Questi i confronti delle nostre portacolori: Sara Ret-Ella Gibson (GBR) Irene Franchini-Chloe Underdown (NZL) Marcella Tonioli-Angeline Jia Hui Lee (SGP) 10:55 Tra poco, dunque, la fase di riscaldamento per quanto riguarda gli incontri del compound femminile 10:49 Non ce la fa Viviano Mior, che trova il 10, ma è ancora più centrale la freccia di Hidalgo, che dunque supera il primo turno. 10:44 Per Sergio Pagni il prossimo impegno sarà quello con l’indiano Rajat Chauhan, alle 12:15 10:42 Va avanti Sergio Pagni, con uno spettacolare 150-149! Pagnoni è invece sconfitto da Karabayev per 144-145. Servirà un’ulteriore freccia invece per dirimere la contesa tra Mior e Hidalgo, fermi sul 146-146 10:36 Resta perfetto il percorso di Pagni, avanti 120-119 conto Haefelfinger, e c’è anche il pari di Mior, che raggiunge ...

