LIVE Germania-Spagna 0-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | match infuocato

(Di mercoledì 12 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33′ Hult ha tentato una rasoiata di destro da dentro l'area di rigore, ma il tiro è rimasto centrale, nessun problema per Panos. 32′ Adesso è uscito il sole, clima pazzo in Francia. 30′ Gran azione in attacco di Popp e Huth, ma il guardalinee alza la bandierina, segnalando un fallo di fuorigioco. 28′ L'arbitro richiama le giocatrici all'ordine, fase molto fisica e fallosa. 26′ PANOS!!!! Gran cross al centro di Huth, ma Panos è abilissima e esce con i pugni, impedendo il colpo di testa a Hendrich. 24′ Il possesso palla parla chiaro in tal senso: 59%, 41%. 23′ In questi minuti lasta mantenendo il pallino del gioco. 21′ Lain questo momento sta giocando con una sorta di 4-4-2. 19′ Entrambe le formazioni hanno vinto la prima partita

