L’Italia ribalta anche la Bosnia | Euro 2020 e’ vicino

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L'Italia batte in rimonta per 2-1 lanel torneo di qualificazione pere rimane a punteggio pieno. E' prima del suo girone con 12 punti in 4 incontri e compie un grosso passanti avanti verso la qualificazione. Non c'e' tre senza quattro. L'Italia battela(2-1) e centra la quarta vittoria consecutiva in quest'inizio di cammino verso. All'Allianz Stadium di Torino, Dzeko porta avanti ici nel primo tempo, ma nella ripresa ci pensano Insigne e Verratti a firmare la rimonta che porta gli azzurri a quota 12 punti in vetta al Gruppo J, sempre a tre lunghezze di distanza dalla Finlandia, vincente con il Liechtenstein. Una gara tosta per la banda di Mancini, a tratti sofferta ma giocata su buoni ritmi e facendo vedere sprazzi di ottimo calcio. In luce ancora una volta Insigne, folletto napoletano autore di un altro splendido gol e di un assist ...

