L’integrazione di Google Lens nei musei debutta al de Young di San Francisco

Gmail per Android riceve finalmente L'integrazione con Google Tasks : finalmente Gmail aggiunge l'integrazione con Google Tasks anche su Android , dopo averlo fatto lo scorso anno sul web.

Gmail per Android prepara L'integrazione di Google Tasks : Lo scorso aprile Google ha ridisegnato Gmail sul web e il passo ulteriore consisteva in un nuovo pannello laterale con i widget per Google Calendar, Keep e Tasks. La versione 2019.04.14.246198419 di Gmail per Android rivela oggi una stringa "Aggiungi alle attività" che suggerisce l'integrazione di Google Task sui dispositivi mobili.