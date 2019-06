L’idea del suicidio | gli antidepressivi e la vergogna agli occhi dei suoi figli | la

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’ex giocatore dell’Arsenal ha rivelato retroscena shock degli ultimianni di vita, caratterizzati da situazioni davvero complicate da superare Una carriera ricca di successi, seguita da un declino lento e inesorabile che ha inghiottito totalmente Emmanuel Eboué. Sette anni con la ma dell’Arsenal addosso, una finale di Champions League sfiorata e tante vittorie, prima di trasferirsi per quattro stagioni al Galatasaray. Lapresse Prestazioni solide e convincenti, che gli hanno permesso di tornare nel 2016 al Sunderland, dove è iniziato però il suo incubo. Dalla Fifa gli viene ‘recapitata’ una squalifica di un anno per non aver pagato il proprio ex procuratore Boisseau, manca un milione di euro che la Federazione ha fatto pagare carissimo ad Eboué. Dodici mesi senza calcio, allenandosi da solo per via del divieto imposto dalla massima autorità ...

