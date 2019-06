Lexus - La RC F diventa un jet nel nuovo Men in Black

quattroruote

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Dopo la sua partecipazione in pellicole comePanther e Minority Report, latorna protagonista nel cinema di fantasia con l'Enforcer QZ 618, un veicolo volante ideato per Men in: International, quarto capitolo della saga degli uomini in nero.Trasformabile. Laircraft nipponico, che si aggiunge a una lunga lista di flying car del grande schermo, è in realtà una moderna coupé RC F, che assume le fattezze di un Ifo (Identified flying object) di colore Umbrail nero più scuro dell'universo, affermano dal gruppo Toyota mediante la semplice pressione di un pulsante. Dotazioni di fantasia. Come precisa la stessa Casa giapponese, il veicolo è stato interamente creato al computer e rappresenta una semplice speculazione fantascientifica, con caratteristiche ovviamente hollywoodiane: il mezzo è in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie in 0,0000000000001 ...

quattroruote : La #Lexus #RCF diventa un jet nel nuovo film della saga Men in Black #mib -