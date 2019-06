Legittima difesa | il sottosegretario Nicola Molteni gela il tabaccaio di Ivrea | Se

Legittima difesa - La Russa vs Di Bartolomei : “Fatti eleggere se vuoi parlare di legge”. “Esiste ancora il diritto di opinione” : Scontro rovente a L’Aria che Tira (La7) tra Luca Di Bartolomei, figlio del celebre calciatore della Roma, Agostino, suicidatosi con un colpo di pistola al petto nel 1984, e il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, sul tema della Legittima difesa. Di Bartolomei, autore del saggio “Dritto al cuore”, spiega le ragioni del suo pamphlet dichiaratamente contrario alla diffusione delle armi: “Ci sono dati ...

Trapani - i migranti assolti per Legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

Trapani - i migranti assolti per Legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non è (più) valido : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

La difesa non è sempre Legittima. Il caso del tabaccaio di Ivrea : Un tabaccaio di Ivrea, Marcellino Iachi Bonvin, ha sparato a tre rapinatori che stavano forzando l’ingresso del suo negozio e ne ha ucciso uno. Il magistrato ha aperto un’inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa, per consentire al tabaccaio di essere assistito da un avvocato, ma solo all’es

Tabaccaio uccide ladro - indagato per eccesso Legittima difesa. Salvini - solidarietà : Un moldavo di 23 anni è morto nella notte a Pavone Torinese (Torino) ucciso da un colpo d'arma da fuoco mentre con altri complici stava tentando un furto in una tabaccheria ricevitoria, la "Winner Point" di Strada Torino 2. A sparare, intorno alle 3, sarebbe stato il titolare del negozio, Marcellino Iachi Bonvin, 67 anni, che abita nello stesso stabile della tabaccheria, al piano superiore, e che, accortosi di quanto stava accadendo, è sceso ...

Tabaccaio uccide un ladro nel Torinese - indagato per eccesso di Legittima difesa : Furto con sparatoria mortale nelle ore notturne tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 03:00 circa del mattino, a Pavone Canavese, precisamente in via Torino, alle porte del quartiere periferico 'San Bernardo' di Ivrea (Piemonte). Tre malviventi hanno cercato di introdursi all'interno di un bar-tabaccheria, ma Marcellino Iachi Bonvin, titolare dell'esercizio commerciale 'Winner Point', che abita ...

