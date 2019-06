Lega | nasce la nuova famiglia europea sovranista | Identity Democracy Marco Zanni sarà

Mediaset sposta la sede Legale in Olanda. Nasce la holding MFE – MediaForEurope : Piersilvio Berlusconi La prospettiva europea, per Mediaset, è ormai segnata nei fatti e nelle scelte strategiche del Biscione. L’azienda ha deciso di trasferire la propria sede legale in Olanda costituendo una nuova holding, MediaForEurope (Mfe), che sarà quotata sia a Milano che a Madrid. Mediaset e Mediaset Espana, infatti, saranno trasferite sotto l’ombrello della nuova società, che avrà sede fiscale in Italia. Annunciando la ...

Mediaset sposta la sede Legale in Olanda. Nasce la holding Media For Europe : Piersilvio Berlusconi La prospettiva Europea, per Mediaset, è ormai segnata nei fatti e nelle scelte strategiche del Biscione. L’azienda ha deciso di trasferire la propria sede legale in Olanda costituendo una nuova holding, Media for Europe (Mfe), che sarà quotata sia a Milano sia a Madrid. Mediaset e Mediaset Espana, infatti, saranno trasferite sotto l’ombrello della nuova società, che avrà sede fiscale in Italia. Annunciando la ...

Mediaset - nasce holding per costruire il polo tv europeo. Sede Legale in Olanda : La holding Mef sarà quotata a Milano e a Madrid, ma la Sede fiscale resterà in Italia. Pier Silvio Berlusconi assicura: «Nessuna delocalizzazione, vogliamo altri alleati». Fininvest si diluirà al 35,4% ma con diritti di voto oltre il 50%. Vivendi può bloccare il riassetto, ma con rischio Agcom ed economico ...

Mediaset - nasce holding quotata a Milano e Madrid. La sede Legale in Olanda : I cda di Mediaset e Mediaset Espana proporranno ai rispettivi azionisti la creazione di una nuova capogruppo attraverso una fusione di Mediaset e Mediaset Espana in Mediaset Investment NV, holding olandese che sarà rinominata MFE - Mediaforeurope NV, con sede fiscale in Italia...

Marco Carta - non convalidato l'arrestato per furto alla Rinascente. Il Legale : il giudice ha capito : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente. Ma il Legale : estraneo ai fatti - il giudice ha capito : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

La Lega Pro lancia il primo torneo di eSports : nasce la “eSupercup Serie C” : La Serie C di calcio si apre al campionato degli sport elettronici. E’ quanto si legge in una nota della stessa Lega, nella quale si sottolinea anche che si tratta di “una decisione importante e di grande apertura verso il futuro che è già un presente consolidato tra i giovani. Da qui la scelta: la […] L'articolo La Lega Pro lancia il primo torneo di eSports: nasce la “eSupercup Serie C” è stato realizzato da Calcio ...

Il piano Lega-M5s fa rinascere le Province. Di Maio : 'Per me si tagliano - chiedete a Salvini' : Con un progetto che andrebbe a cambiare quanto modificato dalla riforma Delrio, Lega e Movimento 5 stelle sono al lavoro per ripristinare le vecchie Province. A riportare la notizia è il 'Sole24Ore', ...