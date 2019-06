Le ultime serie tv ordinate dai network con le star di Hollywood | da Sandra Bullock ad

Casting per una serie tv Rai - prodotta da Bibi Film e per un progetto multimediale : Sono aperti i Casting per la ricerca di varie figure, di differenti età e caratteristiche, per la copertura di ruoli attoriali e come figuranti per una nuova fiction prodotta dalla Bibi Film per la Rai, ma anche per il reperimento di alcuni attori da inserire in un progetto di tipo multimediale a cura di Bewow Group, una società di produzione specializzata new-media. Bibi Film Per una serie televisiva prodotta per le reti Rai dalla Bibi Film, ...

Cosa aspettarci dalle ultime serie tv approvate dai network - tra hipster e presenze oscure : Con il passare degli anni il concetto di diversità in televisione si fa sempre più elaborato. Reti e piattaforme di streaming sono finalmente consapevoli di quanto sia importante dar risonanza a storie su individui di origine, orientamento, estrazione sociale e condizione economica diversa. Allo stesso tempo si allargano le maglie dei generi classici, e così possono formarsi universi narrativi nuovi e sempre più aperti alle sperimentazioni. Le ...

BMW - Dalla Serie 3 alle Suv - tutte le ultime novità della gamma : La BMW ha diffuso un aggiornamento della gamma che coinvolge gran parte dei propri modelli. Come da tradizione, il periodo estivo è quello in cui vengono integrate motorizzazioni e dotazioni aggiuntive dei modelli già disponibili: le novità coinvolgono la Serie 3, la Serie 8, la X2, la X3, la X4, la X5, la X7, la Z4 e la M4. Sul mercato tedesco saranno introdotti anche gli inediti allestimenti BMW Individual Composition, ma sappiamo ancora se ...

Serie A - le ultime in vista della prossima giornata : si ferma Chiellini - torna in campo Barak : Cresce l’attesa in vista della prossima giornata del campionato di Serie A, un turno decisivo per gli obiettivi delle zone alte e basse della classifica. Gara fondamentale per il Genoa contro il Cagliari, assente lo squalificato Romero al suo posto spazio a Gunter, diversi dubbi per Prandelli visti gli acciacchi di Zukanovic e Lerager che dovrebbero comunque recuperare per sabato, in attacco Pandev favorito su Lapadula. Non può ...

Le notizie del giorno – La nuova Serie C - scontri tifosi Lazio-Polizia e le ultime su vicenda Allegri-Juve : LO SPETTACOLO DEL GIRONE C DI Serie C – Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza Serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi ...

Torino - anche Cairo chiede la contemporaneità per le ultime giornate di campionato di Serie A : “Sarebbe giusto che nelle ultime tre, quattro giornate si possa avere contemporaneita’ per le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Non e’ molto giusto avere squadre che giocano sapendo gia’ il risultato della competitor”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del panel AWords organizzato dalla Lega di A a Roma. Il club granata è pienamente in corsa per un posto ...

Diretta Perugia Cremonese/ Streaming video DAZN : ultime speranze playoff - Serie B - : Diretta Perugia Cremonese Streaming video DAZN: cronaca live della partita del Renato Curi, valida per la 38giornata del campionato di Serie B.

Probabili formazioni serie A della 36giornata : ultime news dai campi : La serie A e il fantacalcio sono in dirittura d'arrivo. Mancano 3 km al traguardo e ci sono due grupponi da tenere d'occhio. Lotta serrata per il 4° posto e giornata quasi fondamentale, dipenderà ...

Serie A - le ultime in vista della prossima giornata : buone notizie per la Juve - pessime per Parma e Cagliari : Brutte notizie in casa Cagliari, stagione finita per Paolo Faragò. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia “per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto. L’operazione – eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, carco Scorcu – ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

Serie A - giornata intensa per le squadre : le ultime su infortunati e formazioni : La Lazio continua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, l’obiettivo è farsi trovare pronti per la gara contro l’Atalanta, buone notizie per Simone Inzaghi, torna a disposizione Luis Alberto, dopo il turno di stop del giudice sportivo. Lo spagnolo in campo con Leiva e Parolo, out per infortunio Milinkovic-Savic. Out Lulic per squalifica, sulla corsia sinistra il ballottaggio tra Durmisi e Romulo. Immobile dovrebbe ...

Serie A - giornata di allenamento : le ultime sui club del massimo campionato : Attesa in vista della prossima giornata del campionato di Serie A, le squadre continuano la preparazione. allenamento mattutino per la Juventus in vista del derby contro il Torino, lavoro tecnico e conclusioni per la squadra di Allegri, domani mattina nuova seduta poi la conferenza stampa dell’allenatore bianconero. Il Napoli invece si è ritrovato nel pomeriggio per preparare la gara contro il Cagliari, in avvio la squadra ha svolto ...

The twilight zone - Black Monday e On my block tra le ultime serie tv rinnovate - si scommette sulla qualità più che sui numeri : The twilight zone, On my block e Black Monday hanno una cosa in comune: sono le più recenti serie tv rinnovate dai rispettivi network. Ed è una buona notizia, perché significa che CBS All Access, Netflix e Showtime hanno deciso di premiare la qualità dei prodotti a dispetto di un riscontro non esattamente esaltante in termini di pubblico. Per quanto riguarda The twilight zone, il rinnovo è arrivato a poco meno di un mese dalla messa in onda ...

Probabili formazioni serie A della 34giornata : ultime news dai campi : Le notizie sono in costante aggiornamento grazie al sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport BOLOGNA-EMPOLI, sabato ore 15 Bologna, solo Mattiello è indisponibile Nel 4-2-3-1 di Sinisa ...