Le riprese de La Luna Nera sbarcano a Celleno | la serie italiana Netflix prende forma

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Continuano con successo lede La, la nuovadopo Suburra e Baby. I fan sono già in trepidante attesa perché la nuovaregalerà al pubblico un altro volto della serialitàdopo i due della criminalità legati agli altri due show, e si preparano a scoprire qualcosa di più su quella che sarà la trama ma, soprattutto, sulla messa in onda. Al momento sembra che leandranno avanti ancora per qualche settimana e questo potrebbe non permettere la messa in onda in autunno ma magari in inverno ma solo una conferma ufficiale da parte dimetterà i sigilli a queste ipotesi.Intanto sul set si lavora a pieno ritmo e proprio ieri ledella nuova” prodotta da Fandango e distribuita in tutto il mondo su, si sono spostate a, Viterbo. Secondo quanto riporta Tusciaup.com., la produzione ...

ValhallaDiVale : Luna Nera: al via le riprese della serie Netflix italiana - giuliog : RT @ilmessaggeroit: #serie tv “#la luna nera' su #netflix: iniziate le riprese a Celleno, il borgo fantasma - cinefilosit : #LunaNera, al via le riprese della serie sulla stregoneria Netflix e Fandango -